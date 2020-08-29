Підозрюваного у справі про підпал автівки журналістів у Броварах арештували на 2 місяці

Броварська прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості вийти під заставу. Прокурори вказували, що підозрюваний родом із Луганщини, а тому може переховуватися від слідства на непідконтрольних Києву територіях області.

У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного.

Захисники під час судового засідання заперечили будь-які ризики, наведені прокуратурою, водночас не були проти запобіжного заходу. Утім, вони просили домашній арешт.

При цьому адвокат потерпілої сторони також наполягав на триманні під вартою без можливості вийти під заставу.

Під час засідання підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду.

Після годинного перебування у нарадчій кімнаті суддя Ганна Білик визначила запобіжний захід у вигляді на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі автомобіля співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” у Броварах.

Минулого тижня стало відомо, що в Броварах під Києвом спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань “Схеми” Бориса Мазура.

Правоохоронці за цим фактом почали кримінальне провадження.