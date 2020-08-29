Подозреваемого по делу о поджоге машины журналистов в Броварах арестовали на 2 месяца

Броварская прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом с Луганщины, а потому может скрываться от следствия на неподконтрольных Киеву территориях области.

В целях следствия сторона обвинения попросила не называть имени и фамилии подозреваемого.

Защитники во время судебного заседания отрицали любые риски, приведенные прокуратурой, при этом не были против меры пресечения. Впрочем, они просили домашний арест.

При этом адвокат потерпевшей стороны также настаивал на содержании под стражей без возможности выйти под залог.

Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык определила меру пресечения в виде на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований “Схемы” в Броварах.

На прошлой неделе стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований “Схемы” Бориса Мазура.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.