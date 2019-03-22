Поліція Казахстану затримала десятки учасників протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція затримала десятки демонстрантів на антиурядових мітингах в двох великих містах Казахстану в п'ятницю, через кілька днів після несподіваної відставки лідера республіки Нурсултана Назарбаєва, передає УНН з посиланням на Reuters.
Протести організовані опонентом Назарбаєва, банкіром і опозиційним політиком Мухтаром Аблязовим, який звинуватив 78-річного політика в організації династичної спадкоємності в республіці і планах передати владу дочці Дарізі, пише видання.
Дарігу Назарбаєву обрано спікером верхньої палати парламенту у той же день, коли Назарбаєв пішов у відставку, а попередній спікер Касим-Жомарт Токаєв автоматично став тимчасовим президентом.
Десятки прихильників Аблязова, який живе у Франції, вийшли на вулиці Алмати, найбільшого міста Казахстану, і столиці Астани, яка тепер перейменовується в Нур-Султан за пропозицією Токаєва. Дехто ніс сині повітряні кулі, які протестувальники традиційно використовують як символ опозиції.
Але поліція, включаючи офіцерів у повному спорядженні, швидко затримала практично всіх протестувальників, коли ті кричали "Ганьба!". Публічні мітинги в Казахстані незаконні без дозволу влади.
Назарбаєв, який зберігає за собою значні повноваження голови Ради езпеки країни, продовжує контролювати політичну систему Казахстану після відходу у відставку і говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним разом з Токаєвим в четвер.
Напередодні в Астані пройшли затримання незгодних з перейменуванням столиці.