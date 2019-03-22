Полиция Казахстана задержала десятки протестующих

Протесты организованы оппонентом Назарбаева, банкиром и оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым, который обвинил 78-летнего политика в организации династической преемственности в республике и планах передать власть дочери Дариге, пишет издание.

Даригу Назарбаеву избрали спикером верхней палаты парламента в тот же день, когда Назарбаев ушел в отставку, а предыдущий спикер Касым-Жомарт Токаев автоматически стал временным президентом.

Десятки сторонников Аблязова, который живет во Франции, вышли на улицы Алма-Аты, крупнейшего города Казахстана, и столицы Астаны, которая теперь переименовывается в Нур-Султан по предложению Токаева. Некоторые несли синие воздушные шары, которые протестующие традиционно используют как символ оппозиции.

Но полиция, включая офицеров в полном снаряжении, быстро задержала практически всех протестующих, когда те кричали "Позор!". Публичные митинги в Казахстане незаконы без разрешения властей.

Назарбаев, сохраняющий за собой значительные полномочия председателя Совета безопасности страны, продолжает контролировать политическую систему Казахстана после ухода в отставку и говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным вместе с Токаевым в четверг.

Накануне в Астане прошли задержания несогласных с переименованием столицы.