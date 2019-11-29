Поліція Дубаю поповнить автопарк новенькими Tesla Cybertruck
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Поліція Дубаю опублікувала перше зображення електричного пікапа Tesla Cybertruck у фірмовій біло-зеленій лівреї, якими планують поповнити автопарк відомства у 2020 році. Про це повідомляє Arabian Business із посиланням на офіційний Twitter поліції, інформує УНН.
"CyberTruck. Дубайська поліція - 2020 рік", - йдеться у повідомленні.
Заявлено, що Cybertruck надійде на службу вже у 2020 році, хоча на презентації новинки Ілон Маск заявив, що виробництво пікапа розпочнеться не раніше кінця 2021 року.
У бесіді з Arabian Business керівник поліцейського управління, генерал-майор Абдулла Халіфа Аль-Маррі розповів, що Cybertruck патрулюватиме найбільш привабливі для туристів райони Дубаю. Таким чином, пікап Tesla буде задіяний у заходах, присвячених пропаганді безпеки дорожнього руху, поряд з іншими суперкарами поліції ОАЕ, такими як Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF або Aston Martin One-77.
Як повідомлялося раніше в УНН, за три дні Tesla отримала 200 тисяч замовлень на нову модель Cybertruck за три дні після офіційної презентації автомобіля в Сан-Франциско.
شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019