Tesla офіційно представила броньований електропікап Cybertruck

"Tesla Cybertruck (герметизована комплектація) буде офіційною вантажівкою Марса. Ніхто не чекав на такий Cybertruck", - написав Маск.

Також голова компанії зазначив, що він надихався фільмом про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене кохав" 1977 року при створенні такого футуристичного дизайну концепту авто.

Всього у компанії Tesla користувачам запропонують три версії електропікапа в лінійці виробництва. Всі вони відрізнятимуться запасом дальності ходу (400, 480 або 800 кілометрів відповідно). Кузов електропікапа виконаний з міцної сталі і броньованого скла. Як у Tesla Model 3, автомобіль оснащений системою автопілота.

В залежності від характеристик, у кожного пікапа буде своя ціна. Люкс-версія має три електромотори і здатна розігнатися до 96,6 кілометрів на годину за 2,9 секунди. Її вартість становить майже 70 тисяч доларів.

Найдешевші автомобілі концепту будуть продавати по майже 40 тисяч доларів.

В ході презентації Ілон Маск попросив одного з дизайнерів Tesla перевірити скло пікапа на міцність. Виявилося, що скло не витримало кидок сталевого м'яча і тріснуло. У відповідь Маск заявив, що це буде виправлено.

"Ми навіть кинули кухонну раковину в скло, і воно не зламалося. З якоїсь дивної причини воно зламався зараз, я не знаю чому", - додав Маск.

Зауважимо, про плани створити електропікап Маск оголосив в квітні 2017 року.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада у Tesla заявили, що електропікап презентують у Лос-Анджелесі.

Tesla Cybertruck (pressurized edition) will be official truck of Mars

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2019

Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019