Полиция Дубая пополнит автопарк новыми Tesla Cybertruck
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Полиция Дубая опубликовала первое изображение электрического пикапа Tesla Cybertruck в фирменной бело-зеленой ливрее, которыми планируют пополнить автопарк ведомства в 2020 году. Об этом сообщает Arabian Business со ссылкой на официальный Twitter полиции, передает УНН.
"CyberTruck. Дубайская полиция - 2020 год", - говорится в сообщении.
Заявлено, что Cybertruck поступит на службу уже в 2020 году, хотя на презентации новинки Маск заявил, что производство пикапа начнется не раньше конца 2021 года.
В беседе с Arabian Business руководитель полицейского управления, генерал-майор Абдулла Халифа Аль-Марри рассказал, что Cybertruck будет патрулировать наиболее привлекательные для туристов районы Дубая. Таким образом, пикап Tesla будет задействован в мероприятиях, посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, наряду с другими суперкарами полиции ОАЭ, такими как Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF или Aston Martin One-77.
Как сообщалось ранее в УНН, за три дня Tesla получила 200 тысяч заказов на новую модель Cybertruck через три дня после официальной презентации автомобиля в Сан-Франциско.
شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4- Dubai Police شرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019