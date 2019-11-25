За три дні Tesla отримала 200 тисяч замовлень на нову модель Cybertruck
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Компанія Tesla отримала 200 тисяч замовлень на нову модель Cybertruck всього за три дні. Про це повідомив голова компанії Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
Через кілька днів після презентації нової моделі Cybertruck американська компанія Tesla отримала близько 200 тисяч замовлень на футуристичний броньований пікап. Цю цифру назвав у ніч на понеділок, 25 листопада, голова компанії Ілон Маск.
Бажаючі придбати Cybertruck можуть зарезервувати для себе один з автомобілів, серійний випуск яких планується почати у 2022 році. Для цього необхідно заплатити заставу в сумі 100 доларів, яку згодом, у разі відмови від покупки, виробники обіцяють повернути.
Як повідомлялося раніше, в Сан-Франциско 22 листопада було презентовано новий автомобіль Tesla Cybertruck, який став п'ятим електромобілем в лінійці американської компанії.
Люкс-версія має три електромотори і здатна розігнатися до 96,6 кілометрів на годину за 2,9 секунди. Її вартість становить майже 70 тисяч доларів.
Найдешевші автомобілі концепту будуть продавати по майже 40 тисяч доларів.
200k— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019