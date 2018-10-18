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Поліція досі не затримала техніку, яка скосила та вивезла соняшник з полів харківських фермерів - юрист

Поліція досі не затримала техніку, яка скосила та вивезла соняшник з полів харківських фермерів - юрист

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Харківщині, у селі Картамиш Первомайського району, другий тиждень фермери намагаються повернути собі вкрадений з їх полів урожай. Техніка місцевого бізнесмена Андрія Обори скосила 60 га соняшнику селян, і до цього часу поліція її не арештувала, а насіння фермерам — не повернула. Про це УНН розповіла директор та захисник СП “Добрий господар” Ганна Камінська. 

Вона нагадала, що врожай фермерів компанії Обори зібрали 13 жовтня на підставі “рейдерської” ухвали судді Господарського суду Харківської області Олексія Присяжнюка. Цим документом суддя надав право компаніям Обори зібрати соняшник селян, які власне, його і засівали.

“...ми маємо наступну ситуацію: стоїть на території села 7 комбайнів і 4 завантажені соняшником вантажні автомобілі, і доля насіння соняшнику, який в автомобілях, не вирішена. Начебто, повинен державний виконавець, який відкрив провадження по ухвалі (Присяжнюка — ред.), яку ніхто не бачив, його забирати, однак, мій представник ознайомився із матеріалами виконавчого провадження — у тій ухвалі допущені порушення, і вона взагалі не повинна була прийматися до виконання. Але то вже інша справа, яка стосується саме цієї "рейдерської" ухвали.

Що стосується самого насіння соняшнику, то його доля не вирішена в рамках кримінального провадження, тобто поліція зараз не має підстав, як мені заявив начальник відділу поліції, затримувати цю техніку (Обори — прим.) або щось із нею робити, і начебто, чекають державного виконавця. Однак це насіння було зібране ще в суботу (13 жовтня), а станом на 13 жовтня ще цього виконавчого провадження не було, і воно (насіння — ред.) зібралося як арештоване і таке як у мене вкрадене. Це якась абсурдна колізія і таке враження, що закони не працюють у Первомайському районі Харківської області”, — розповіла Камінська.

Вона додала, що фермери ФП “Добрий господар” зараз не дають цій техніці поїхати.

“Були наміри вивозити цей соняшник сьогодні вночі, але ми виставили охорону. Моя позиція наступна — щойно буде законне рішення щодо насіння соняшнику, щодо техніки — тоді ми будемо вирішувати. Зараз усі дії, які відбуваються, вони — поза законом”, — розповіла юрист.

Камінська також нагадала, що вчора суд мав арештувати техніку Обори та вкрадений у фермерів врожай, проте суддя такого рішення не прийняв. А одного з юристів ФП “Добрий господар” взагалі не допустили до участі у засіданні.

“...його не пустили у процес як представника власника полів і врожаю, і він, навіть, не мав змоги виступити, щоб якось із юридичного боку прокоментувати цю ситуацію. Пайщикам, які були присутні у судовому засіданні, — суд, навіть, не дав їм змоги висловитися, а ці ж самі люди були 13 числа в суботу на полі і боронили свій врожай від комбайнів”, — додала юрист.

Вона також зауважила, що у вчорашньому судовому засіданні, де вирішувалася доля скошеного соняшнику, була присутня Зоряна Обора.

“Це дружина Андрія Обори (який зібрав врожай селян — ред.), вона суддя Павлоградського районного суду. Це ж наскільки треба бути безстрашною... А сам Обора ще зранку бігав по суду, як розповіли мені очевидці.

Наголошую, що моя позиція, щоб все відбувалось в межах правового поля. Якщо порушується питання про право власності на врожай соняшнику — особа, яка вважає себе власником майна, має звернутися до суду і отримати рішення. Іншого шляху немає”, — резюмувала Камінська.

Додамо, що ухвала суду про відмову арештувати техніку Обори та повернути врожай фермерам, буде оскаржена.

Як повідомлялось раніше, на Харківщині у рейдерський спосіб компанії місцевого бізнесмена Андрія Обори захопили частину врожаю фермерів ФП “Добрий господар”. 

Нагадаємо, напередодні, керівник ФП “Добрий господар” та захисниця підприємства у судах Анна Камінська заявила про отримання погроз на свою адресу збоку Обори та його партнера Андрія Карбаня. 

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