Полиция до сих пор не задержала технику, которая скосила и вывезла подсолнечник с полей харьковских фермеров - юрист

Она напомнила, что урожай фермеров компании Оборы собрали 13 октября на основании "рейдерского" постановления судьи Хозяйственного суда Харьковской области Алексея Присяжнюка. Этим документом судья предоставил право компаниям Оборы собрать подсолнечник селян, которые собственно, его и засевали.

"... мы имеем следующую ситуацию: стоит на территории села 7 комбайнов и 4 загруженные подсолнечником грузовые автомобили, и судьба семян подсолнечника, которые в автомобилях, не решена. Вроде, должен государственный исполнитель, который открыл производство по постановлению (Присяжнюка - ред.), которого никто не видел, их забирать, однако, мой представитель ознакомился с материалами исполнительного производства - в том постановлении допущенны нарушения, и оно вообще не должно было приниматься к исполнению. Но это уже другое дело, касающееся именно этого "рейдерского" решения.

Что касается самих семян подсолнечника, то их судьба не решена в рамках уголовного производства, то есть полиция сейчас не имеет оснований, как мне заявил начальник отдела полиции, задерживать эту технику (Оборы - прим.) или что-то с ней делать, и вроде, ждут государственного исполнителя. Однако эти семена были собраны еще в субботу (13 октября), а по состоянию на 13 октября еще этого исполнительного производства не было, и они (семена - ред.) собрались как арестованные и такие как у меня украденные. Это какая-то абсурдная коллизия и такое впечатление, что законы не работают в Первомайском районе Харьковской области", - рассказала Каминская.

Она добавила, что фермеры ФП "Добрий господар" сейчас не дают этой технике уехать.

"Были намерения вывозить этот подсолнечник сегодня ночью, но мы выставили охрану. Моя позиция следующая - как только будет законное решение о семенах подсолнечника, по технике - тогда мы будем решать. Сейчас все действия, которые происходят, они - вне закона", - рассказала юрист.

Каминская также напомнила, что вчера суд должен был арестовать технику Оборы и украденный у фермеров урожай, однако судья такого решения не принял. А одного из юристов ФП "Добрий господар" вообще не допустили к участию в заседании.

"... его не пустили на процесс как представителя собственника полей и урожая, и он даже не мог выступить, чтобы как-то с юридической стороны прокомментировать эту ситуацию. Пайщикам, которые присутствовали в судебном заседании, - суд даже не дал им возможности высказаться, а эти же люди были 13 числа, в субботу, на поле и защищали свой урожай от комбайнов", - добавила юрист.

Она также отметила, что во вчерашнем судебном заседании, где решалась судьба собранного подсолнечника, присутствовала Зоряна Обора.

"Это жена Андрея Оборы (который собрал урожай крестьян - ред.), она судья Павлоградского районного суда. Это же насколько надо быть бесстрашным ... А сам Обора еще утром бегал по суду, как рассказали мне очевидцы.

Подчеркиваю, что моя позиция, чтобы все происходило в рамках правового поля. Если ставится вопрос о праве собственности на урожай подсолнечника - лицо, считающее себя собственником имущества, должно обратится в суд и получить решение. Другого пути нет", - резюмировала Каминская.

Добавим, что решение суда об отказе арестовать технику Оборы и вернуть урожай фермерам, будет обжаловано.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области рейдерским способом компании местного бизнесмена Андрея Оборы захватили часть урожая фермеров ФП "Добрий господар".

Напомним, накануне, руководитель ФП "Добрий господар" и защитница предприятия в судах Анна Каминская заявила о получении угроз в свой адрес со стороны Оборы и его партнера Андрея Карбаня.