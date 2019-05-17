Поліцейський та військовий намагалися вбити людину заради 100 тисяч гривень - ДБР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На Луганщині оперативника поліції та військовослужбовця судитимуть за розбій та замах на вбивство заради 100 000 гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР. 

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області завершили досудове розслідування щодо оперативника Сватівського відділу поліції ГУ Нацполіції у Луганській області та військовослужбовця, підозрюваних в розбійному нападі та замаху на умисне вбивство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2018 року 26-річний оперуповноважений відділу кримінальної поліції Сватівського відділу поліції довідався про отримання одним з місцевих мешканців коштів від продажу насіння в розмірі близько 100 000 грн. Гроші чоловік зберігав вдома. Вирішивши заволодіти цими грошима, оперуповноважений залучив до втілення свого злочинного наміру 21-річного військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин Збройних сил України.

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Розподіливши між собою злочині ролі, молодики озброїлись заздалегідь виготовленим обрізом мисливської рушниці, спорядженої набоями 16 калібру, та приїхали до будинку чоловіка. Оперуповноважений, остерігаючись бути упізнаним, залишився в автомобілі, а його товариш – військовослужбовець надягнув маску-балаклаву та проник на подвір’я будинку.

Власник будинку вийшов на шум та, побачивши озброєного незнайомця, спробував повернутись до будинку. В цей час військовослужбовець прицільно вистрілив з обрізу мисливської рушниці, чим спричинив вогнепальне поранення руки чоловіка. Поки нападник перезаряджав обріз, чоловік встиг сховатися та зачинитись у будинку, що врятувало йому життя. Потрапити до будинку і заволодіти грошима нападникам так і не вдалось.

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Згодом, під час проведення обшуку за місцем проживання військовослужбовця, співробітники Сватівського відділу поліції виявили та вилучили виготовлений саморобним способом арбалет (який відповідно до висновку експерта є механічною метальною холодною зброєю), обріз мисливської рушниці 16 калібру, який був знаряддям злочину та пістолет моделі EKOL Volga. За попередньою інформацією, зброя була власноруч перероблена військовослужбовцем.

За результатами досудового розслідування, оперуповноважений поліції обвинувачується у вчинені нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло чи інше сховище (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Військовослужбовець обвинувачується у виготовленні іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України), у незаконному виготовленні та переробці вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України), розбої (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України) та замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомляв УНН, підозрюваному у вбивстві, який втік зі спецзакладу, оголошено про підозру. 

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