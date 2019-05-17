Полицейский и военный пытались убить человека ради 100 тысяч гривен - ГБР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. В Луганской области оперативника полиции и военнослужащего будут судить за разбой и покушение на убийство ради 100 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области завершили досудебное расследование в отношении оперативника Сватовского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области и военнослужащего, подозреваемых в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 26-летний оперуполномоченный отдела криминальной полиции Сватовского отдела полиции узнал о получении одним из местных жителей средств от продажи семян в размере около 100 000 грн. Деньги мужчина хранил дома. Решив завладеть этими деньгами, оперуполномоченный привлек к воплощению своего преступного умысла 21-летнего военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

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Распределив между собой преступные роли, злоумышленники вооружились заранее изготовленным обрезом охотничьего ружья, снаряженного патронами 16 калибра, и приехали в дом мужчины. Оперуполномоченный, опасаясь быть узнаваемым, остался в автомобиле, а его товарищ-военнослужащий надел маску-балаклаву и проник во двор дома.

Владелец дома вышел на шум и, увидев вооруженного незнакомца, попытался вернуться в дом. В это время военнослужащий прицельно выстрелил из обреза охотничьего ружья, чем вызвал огнестрельное ранение руки мужчины. Пока нападающий перезаряжал обрез, мужчина успел скрыться и закрыться в доме, что спасло ему жизнь. Попасть в дом и завладеть деньгами нападавшим так и не удалось.

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Впоследствии, во время проведения обыска по месту жительства военнослужащего, сотрудники Сватовского отдела полиции обнаружили и изъяли изготовленный самодельным способом арбалет (который, согласно заключению эксперта, является механической метательным холодным оружием), обрез охотничьего ружья 16 калибра, который был орудием преступления и пистолет модели EKOL Volga. По предварительной информации, оружие было собственноручно переделано военнослужащим.

По результатам предварительного расследования, оперуполномоченный полиции обвиняется в совершении нападения с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище или иное хранилище (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Военнослужащий обвиняется в изготовлении другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), в незаконном изготовлении и переработке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины), разбое (ч. 3 ст . 187 Уголовного кодекса Украины) и покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал УНН, подозреваемому в убийстве, который сбежал из спецучреждения, объявлено о подозрении.

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