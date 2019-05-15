Підозрюваному у вбивстві, який втік зі спецзакладу, оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2 оголошено підозру підозрюваному у вчиненні умисного вбивства, який перебуваючи у психоневрологічній лікарні, здійснював втечі з метою уникнення лікування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прокуратура міста Києва, передає УНН.
“На даний час втікачу повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.394 КК України”, — йдеться у повідомленні.
В ході санкціонованого обшуку на території Київської психоневрологічної лікарні № 3 вилучено необхідну для розслідування документацію закладу і проведено детальний обшук палати втікача. В ході обшуку у палаті виявлено алкоголь, мобільні телефони, інші речі які заборонені для зберігання у палатах пацієнтів спеціалізованих лікувальних закладів. На момент огляду палати пошкоджень решіток та дверей не виявлено, що свідчить про сприяння йому у втечі медичних працівників закладу.
Наразі продовжується встановлення осіб, причетних до втечі зловмисника, у тому числі серед медичних працівників та керівництва Київської психоневрологічної лікарні № 3.
Прокуратура ініціює ще одну судово-психіатричну експертизу відносно підозрюваного.
Крім того, прокуратурою буде ініційовано проведення ще однієї судово-психіатричної експертизи відносно вказаної особи в іншій експертній установі.
Нагадаємо, на Київщині затримали обвинуваченого у вбивстві за втечу зі спецзакладу.