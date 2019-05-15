Подозреваемому в убийстве, который сбежал из спецучреждения, объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2 объявлено подозрение подозреваемому в совершении умышленного убийства, который находясь в психоневрологической больнице, совершал побеги во избежание лечения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает прокуратура города Киева, передает УНН.
"В настоящее время беглецу сообщено о подозрении в совершении преступления по ст.394 УК Украины", - говорится в сообщении.
В ходе санкционированного обыска на территории Киевской психоневрологической больницы № 3 изъято необходимую для расследования документацию заведения и проведен детальный обыск палаты беглеца. В ходе обыска в палате обнаружен алкоголь, мобильные телефоны, другие вещи, которые запрещены для хранения в палатах пациентов специализированных лечебных учреждений. На момент осмотра палаты повреждений решеток и дверей не выявлено, что свидетельствует о содействии ему в побеге медицинских работников заведения.
Сейчас продолжается установление лиц, причастных к бегству злоумышленника, в том числе среди медицинских работников и руководства Киевской психоневрологической больницы № 3.
Прокуратура инициирует еще одну судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого.
Кроме того, прокуратурой будет инициировано проведение еще одной судебно-психиатрической экспертизы в отношении указанного лица в другой экспертном учреждении.
Напомним, в Киевской области задержали обвиняемого в убийстве за побег из спецучреждения.