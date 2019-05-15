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На Київщині затримано екс-борця, який втік зі спецзакладу

На Київщині затримано екс-борця, який втік зі спецзакладу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. На Київщині затримали обвинуваченого у вбивстві за втечу зі спецзакладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.

“14 травня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва, Київською місцевою прокуратурою № 2, із залученням спецпризначенців Київської області затримали обвинуваченого у кінотеатрі на Київщині”, — йдеться у повідомленні.

Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Роман Осуховський розповів, що у серпні 2016 року чоловік, 1987 року народження, перебував на стоянці поблизу одного із супермаркетів Києва, з хуліганських мотивів з пістолету для відстрілу гумових куль здійснив п’ять пострілів у перехожого. На щастя, не влучив і потерпілий не постраждав. Відтак за вказаним фактом вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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У травні 2017 році у підозрюваного сталася сутичка з байкером, на одній з вулиць Києва. В ході конфлікту підозрюваний двічі вистрілив у байкера, від отриманих травм чоловік помер, а сам підозрюваний втік.

“Підозрюваний є віце-чемпіоном Світу та призером чемпіонату Європи по боротьбі сумо, майстром спорту України з греко-римської боротьби та майстром спорту України міжнародного класу із сумо. Проте він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів — був помічений в участі у рейдерських захопленнях підприємств, силових акціях, „кришуванні“ бізнесу“, — розповів Осуховський.

Того ж місяця чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України — за умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Пізніше затриманому було винесено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

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“Було встановлено, що у періоди часу, до яких відносяться вказані злочини, обвинувачений був осудним, тобто не виявляв ознак тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, і за своїм психічним станом міг усвідомлювати свої дії і керувати ними. Проте згодом був наданий висновок стаціонарної судово-психіатричної експертизи про те, що на момент судового процесу підозрюваний виявляє ознаки депресивного розладу і потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом”, — додав Осуховський.

У жовтні 2017 року Дарницький районний суд м. Києва ухвалив зміну запобіжного заходу затриманому з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку, із суворим наглядом. Чоловіка помістили до міської психоневрологічної лікарні із суворим наглядом, що на Київщині.

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“Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань у ході супроводження зазначених кримінальних проваджень встановили, що затриманий вступив у злочинну змову з лікарями цього закладу, систематично порушував застосовані до нього обов’язкові заходи медичного характеру та залишав лікарню”, — повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань.

Він додав, що таким чином чоловік вчиняв ще одне кримінальне правопорушення — відповідно до ст. 394 КК України (“Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу”).

За місцем затримання обвинувачуваного та у лікарні проводяться слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення про підозру чотирьом особам: затриманому — за ст. 394 КК України, двом лікарям — за невиконання судового рішення службовою особою спеціального лікувального закладу (ч. 2 ст. 382 КК України) та пособництво у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу (ч. 5 ст. 27, ст. 394 КК України). Також вирішується питання про оголошення про підозру за пособництво у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу і співмешканці затриманого.

Осуховський додав, що підозрюваному планується призначити додаткову експертизу для перевірки обґрунтованості попередніх висновків експертів Київського Центру судово-психіатричних експертиз та Дніпровського Центру судово-психіатричних експертиз та перевірки можливих фактів винесення ними завідомо неправдивого висновку експерта щодо встановлення психічного стану затриманого.

Нагадаємо, суд взяв під варту чоловіка, підозрюваного у замаху на життя двох співробітників поліції в Одеській області.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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