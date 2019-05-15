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В Киевской области задержан экс-борец, который сбежал из спецучреждения

В Киевской области задержан экс-борец, который сбежал из спецучреждения

Киев  •  УНН

 • 11004 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киевской области задержали обвиняемого в убийстве за побег из спецучреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"14 мая, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева, Киевской местной прокуратурой № 2, с привлечением спецназа Киевской области задержали обвиняемого в кинотеатре в Киевской области", - говорится в сообщении.

Начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский рассказал, что в августе 2016 года мужчина, 1987 года рождения, находился на стоянке возле одного из супермаркетов Киева, из хулиганских побуждений из пистолета для отстрела резиновых пуль совершил пять выстрелов в прохожего. К счастью, не попал и пострадавший не пострадал. Поэтому по данному факту усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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В мае 2017 года у подозреваемого произошел конфликт с байкером, на одной из улиц Киева. В ходе конфликта подозреваемый дважды выстрелил в байкера, от полученных травм мужчина скончался, а сам подозреваемый скрылся.

"Подозреваемый является вице-чемпионом мира и призером чемпионата Европы по борьбе сумо, мастером спорта Украины по греко-римской борьбе и мастером спорта Украины международного класса по сумо. Однако он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов - был замечен в участии в рейдерских захватах предприятий, силовых акциях, "крышевании" бизнеса", - рассказал Осуховский.

В том же месяце мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины - за умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Позже задержанному было вынесено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.

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"Было установлено, что в периоды времени, к которым относятся указанные преступления, обвиняемый был вменяемым, то есть не проявлял признаков временного болезненного расстройства психической деятельности, и по своему психическому состоянию мог осознавать свои действия и руководить ими. Однако впоследствии был предоставлен вывод стационарной судебно-психиатрической экспертизы о том, что на момент судебного процесса подозреваемый обнаруживает признаки депрессивного расстройства и требует применения к нему принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением", - добавил Осуховский.

В октябре 2017 года Дарницкий районный суд Киева принял изменении меры пресечения задержанному с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение, со строгим наблюдением. Мужчину поместили в городскую психоневрологическую больницу со строгим наблюдением, Киевской области.

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"Сотрудники Департамента стратегических расследований в ходе сопровождения указанных уголовных производств установили, что задержанный вступил в преступный сговор с врачами этого учреждения, систематически нарушал применены к нему обязательные меры медицинского характера и покидал больницу", - сообщил начальник Департамента стратегических расследований.

Он добавил, что таким образом человек совершал еще одно уголовное преступление - согласно ст. 394 УК Украины ("Побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа").

По месту задержания обвиняемого и в больнице проводятся следственные действия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении четырем лицам: задержанному - по ст. 394 УК Украины, двум врачам - за невыполнение судебного решения должностным лицом специального лечебного учреждения (ч. 2 ст. 382 УК Украины) и пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа (ч. 5 ст. 27, ст. 394 УК Украины). Также решается вопрос об объявлении о подозрении за пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа и сожители задержанного.

Осуховский добавил, что подозреваемому планируется назначить дополнительную экспертизу для проверки обоснованности предварительных выводов экспертов Киевского Центра судебно-психиатрических экспертиз и Днепровского Центра судебно-психиатрических экспертиз и проверки возможных фактов вынесения ими заведомо ложного заключения эксперта по установлению психического состояния задержанного.

Напомним, суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь двух сотрудников полиции в Одесской области.

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