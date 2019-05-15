В Киевской области задержан экс-борец, который сбежал из спецучреждения

"14 мая, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева, Киевской местной прокуратурой № 2, с привлечением спецназа Киевской области задержали обвиняемого в кинотеатре в Киевской области", - говорится в сообщении.

Начальник Департамента стратегических расследований Роман Осуховский рассказал, что в августе 2016 года мужчина, 1987 года рождения, находился на стоянке возле одного из супермаркетов Киева, из хулиганских побуждений из пистолета для отстрела резиновых пуль совершил пять выстрелов в прохожего. К счастью, не попал и пострадавший не пострадал. Поэтому по данному факту усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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В мае 2017 года у подозреваемого произошел конфликт с байкером, на одной из улиц Киева. В ходе конфликта подозреваемый дважды выстрелил в байкера, от полученных травм мужчина скончался, а сам подозреваемый скрылся.

"Подозреваемый является вице-чемпионом мира и призером чемпионата Европы по борьбе сумо, мастером спорта Украины по греко-римской борьбе и мастером спорта Украины международного класса по сумо. Однако он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов - был замечен в участии в рейдерских захватах предприятий, силовых акциях, "крышевании" бизнеса", - рассказал Осуховский.

В том же месяце мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины - за умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Позже задержанному было вынесено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины.

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"Было установлено, что в периоды времени, к которым относятся указанные преступления, обвиняемый был вменяемым, то есть не проявлял признаков временного болезненного расстройства психической деятельности, и по своему психическому состоянию мог осознавать свои действия и руководить ими. Однако впоследствии был предоставлен вывод стационарной судебно-психиатрической экспертизы о том, что на момент судебного процесса подозреваемый обнаруживает признаки депрессивного расстройства и требует применения к нему принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением", - добавил Осуховский.

В октябре 2017 года Дарницкий районный суд Киева принял изменении меры пресечения задержанному с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение, со строгим наблюдением. Мужчину поместили в городскую психоневрологическую больницу со строгим наблюдением, Киевской области.

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"Сотрудники Департамента стратегических расследований в ходе сопровождения указанных уголовных производств установили, что задержанный вступил в преступный сговор с врачами этого учреждения, систематически нарушал применены к нему обязательные меры медицинского характера и покидал больницу", - сообщил начальник Департамента стратегических расследований.

Он добавил, что таким образом человек совершал еще одно уголовное преступление - согласно ст. 394 УК Украины ("Побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа").

По месту задержания обвиняемого и в больнице проводятся следственные действия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении четырем лицам: задержанному - по ст. 394 УК Украины, двум врачам - за невыполнение судебного решения должностным лицом специального лечебного учреждения (ч. 2 ст. 382 УК Украины) и пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа (ч. 5 ст. 27, ст. 394 УК Украины). Также решается вопрос об объявлении о подозрении за пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения закрытого типа и сожители задержанного.

Осуховский добавил, что подозреваемому планируется назначить дополнительную экспертизу для проверки обоснованности предварительных выводов экспертов Киевского Центра судебно-психиатрических экспертиз и Днепровского Центра судебно-психиатрических экспертиз и проверки возможных фактов вынесения ими заведомо ложного заключения эксперта по установлению психического состояния задержанного.

Напомним, суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь двух сотрудников полиции в Одесской области.