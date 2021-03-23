Поліцейські вручили підозру ще одному учаснику акції під Офісом Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ще одному з учасників акції під Офісом Президента України ввечері 20 березня, повідомили про підозру у вчиненні хуліганства. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.
Цитата:
“Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід”, - йдеться в повідомленні МВС.
Деталі
Правоохоронці нагадали, що слідчі столичної поліції розслідують кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Що було раніше
Одному з учасників акції під Офісом Президента Владу Сорду, затриманому правоохоронцями раніше, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.
Також відомо, що повідомлено про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України - лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.