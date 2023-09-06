Поліцейські показали наслідки ракетної атаки на Київщину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Внаслідок ракетної атаки росії на Київську область пошкоджено торгівельні обʼєкти, фасади домівок та автівки. Повибивало вікна. Обійшлось без жертв, повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Через падіння уламків ракет пошкоджено 2 торговельних обʼєкти, гаражний кооператив, складські приміщення. Пошкоджено вікна та балкони в 3 квартирах багатоповерхівок, вибуховою хвилею розбило скло також у відділі поліції.
Внаслідок атаки пошкоджено 11 автомобілів, найбільше постраждали вантажівка та трактор на території одного із торговельних підприємств.
На щастя, потерпілих немає.
Ще в одному із районів Київщини через падіння частин ракети вибило вікна в дитячому санаторії.
"Ми також фіксуємо займання травʼяного настилу внаслідок атаки окупанта в двох районах області. На місці працює поліція та екстрені служби", - повідомив головний правоохоронець області.
"Закликаю громадян - не нехтуйте сигналами тривоги та негайно прямуйте в найближче укриття! В разі виявлення підозрілих речей, уламків, вибухонебезпечних предметів одразу телефонуйте «102»", - додав Нєбитов.
Доповнення
Пожежа, що виникла вночі через ворожий обстріл на території торговельного підприємства в Київській області ліквідована. Потерпілих не виявлено. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає УНН. Також ліквідовано пожежі травʼяного настилу.
Повітряна тривога на Київщині тривала майже 2 години.
Зазначається, що столиця вночі зазнала комбінованого обстрілу. Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного.
Сили ППО знищили усі ракети різного типу, які летіли на Київ, повідомили в КМВА. Обійшлося без жертв.