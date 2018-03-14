Поліцейські на автотрасі знайшли травмовану червонокнижну сову

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники поліції під час патрулювання вчора, 13 березня, на трасі М105 знайшли на дорозі сову, внесену до Червоної книги України, яку, ймовірно, збив або зачепив автомобіль. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

"13 березня близько опівночі під час патрулювання на трасі М105 поліцейські виявили на дорозі сову. Інспектори підійшли, аби подивитися, що з нею. Виявилося, що птах не може рухатися… Як з’ясувалося, це птах рідкісного виду – болотяна сова. Вона занесена до Червоної книги України", – передають в поліції.

Як зазначили ветеринари, імовірно, птаха збив або зачепив автомобіль. У нього сильний забій з правого боку та пошкоджене око. Сову помістили до кисневої камери та надали необхідні ліки. За словами волонтерів, якщо лікування допоможе та відновить зір птаху, його випустять у дику природу.

Нагадаємо, прикордонники виявили схованку із понад двома десятка червонокнижного осетра та камбали "Калкану" на суму близько 1 млн грн.

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