Поліцейські на автотрасі знайшли травмовану червонокнижну сову
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники поліції під час патрулювання вчора, 13 березня, на трасі М105 знайшли на дорозі сову, внесену до Червоної книги України, яку, ймовірно, збив або зачепив автомобіль. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"13 березня близько опівночі під час патрулювання на трасі М105 поліцейські виявили на дорозі сову. Інспектори підійшли, аби подивитися, що з нею. Виявилося, що птах не може рухатися… Як з’ясувалося, це птах рідкісного виду – болотяна сова. Вона занесена до Червоної книги України", – передають в поліції.
Як зазначили ветеринари, імовірно, птаха збив або зачепив автомобіль. У нього сильний забій з правого боку та пошкоджене око. Сову помістили до кисневої камери та надали необхідні ліки. За словами волонтерів, якщо лікування допоможе та відновить зір птаху, його випустять у дику природу.
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