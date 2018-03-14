Полицейские на автотрассе нашли травмированную краснокнижную сову

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Сотрудники полиции во время патрулирования вчера, 13 марта, на трассе М105 нашли на дороге сову, внесенную в Красную книгу Украины, которую, вероятно, сбил или задел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, передает УНН.

 

"13 марта, около полуночи во время патрулирования на трассе М105 полицейские обнаружили на дороге сову. Инспекторы подошли, чтобы посмотреть, что с ней. Оказалось, что птица не может двигаться... Как выяснилось, это птица редкого вида – болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины", – передают в полиции.

Как отметили ветеринары, вероятно, птицу сбил или задел автомобиль. У нее сильный ушиб правой стороны и поврежден глаз. Сову поместили в кислородную камеру и предоставили необходимые лекарства. По словам волонтеров, если лечение поможет и восстановит зрение птице, ее выпустят в дикую природу.

Напомним, пограничники обнаружили тайник с более чем двумя десятками краснокнижного осетра и камбалы "Калкан" на сумму около 1 млн грн.

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