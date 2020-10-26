Політолог: радість щодо виходу Попова до другого туру - передчасна

"Там по екзит-полам не суттєва різниця між Верещук, Поповим і Притулою. За деякими опитуваннями Притула третій, за деякими - він четвертий. Але це все несуттєво, це різниця - в статистичній похибці. Якби розрив був більше 5% - ми б могли про щось говорити. Тому я не поділяю і не розумію, ось цього дитячого тріумфування окремих користувачів соціальних мереж, простих громадян, які заявляють, що Попов проходить до другого туру.

По-перше, ще не проходить (Попов - ред.), а якщо і проходить, то підсумки другого туру вже визначені - це буде Кличко. Якби було так, що у Попова - 20% в першому турі, а у Кличка - 30%, тоще були б варіанти і приводи для радості. А так ці приводи я не розумію.

Також, цілком ймовірно, що може пройти і Верещук. Тим більше, що для пропрезидентської сили це було б важливо", - сказав він.

Нагадаємо, за словами Миколи Катеринчука, результат першого туру виборів мера в Києві буде залежати від того, хто і як рахує голоси. А все влаштовано аким чином, що вплив на ДВК і ТВК мають саме представники Кличка.

Також нагадаємо, Ірина Верещук заявила, що "0,5% відриву в екзит-полах - це не поразка".