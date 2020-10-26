Политолог: ликование по поводу выхода Попова во второй тур - преждевременно

“Там по экзит-полам несущественная разница между Верещук, Поповым и Притулой. По некоторым опросам Притула третий, по некоторым — он четвертый. Но это всё несущественно, это разница — в статистической погрешности. Если бы разрыв был более 5% - мы бы могли о чем-то говорить. Поэтому я не разделяю и не понимаю, вот этого детского ликования отдельных пользователей социальных сетей, простых граждан, которые заявляют, что Попов проходит во второй тур.

Во-первых, ещё не проходит (Попов — ред.), а если и проходит, то итоги второго тура уже предопределены — это будет Кличко. Если бы было так, что у Попова - 20% в первом туре, а у Кличко - 30% ещё были бы варианты и поводы для ликования. А так эти поводы я не понимаю.

Также, вполне вероятно, что может пройти и Верещук. Тем более что для пропрезидентской силы это было бы важно”, — сказал он.

Напомним, по словам Николая Катеринчука исход первого тура выборов мэра в Киеве будет зависить от того, кто и как считает голоса. А все утсроено аким образом, что влияние на УИК и ТИК имеют именно представители Кличка.

Также напомним, Ирина Верещук заявила, что “0,5% отрыва в экзит-полах — это не поражение”.