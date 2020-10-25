Верещук: 0,5% отрыва в экзит-полах - это не поражение, надеюсь быть во втором туре
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Кандидат на должность мэра Киева Ирина Верещук надеется на выход во второй тур. Об этом она сказала в ходе брифинга журналистам, передает корреспондент УНН.
"Я очень надеюсь, что тот маленький отрыв, который сейчас есть, а давайте согласимся - 0,5% плюс-минус, это еще не приговор, это точно не поражение. И я очень надеюсь, что финальный подсчет голосов покажет, что я буду во втором туре.
Но даже если этого не произойдет - небо на землю не упадет. Мы будем работать, двигаться, еще более мотивировано, поскольку у нас точно будет команда в Киевсовете - люди, за которых не будет стыдно", - сказала Верещук.
И добавила, что команда СН будет работать для киевлян, независимо от результата этих выборов.
"Мы не дадим застройщикам уничтожать Киев, не дадим тем, кто пришел в Киевсовет дальше продолжать схемы и хищения. Мы будем работать для киевлян, независимо от результата этих выборов. Все только начинается", - отметила кандидат.
Как писал УНН, по данным экзит-полов в Киеве будет второй тур изделий городского головы.