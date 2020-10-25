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Верещук: 0,5% відриву в екзит-полах – це не поразка, сподіваюся бути у другому турі

Верещук: 0,5% відриву в екзит-полах – це не поразка, сподіваюся бути у другому турі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кандидат на посаду мера Києва Ірина Верещук сподівається на вихід у другий тур. Про це вона сказала у ході брифінгу журналістам, передає кореспондент УНН.

“Я дуже сподіваюся, що той маленький відрив, який зараз є, а давайте погодимося — 0,5% плюс-мінус, це ще не вирок, це точно не поразка. І я дуже сподіваюся, що остаточний̆ підрахунок голосів покаже, що я буду у другому турі.

Але навіть, якщо так не станеться — небо на землю не впаде. Ми будемо працювати, рухатися, ще вмотивованіше, бо у нас точно буде команда у Київраді — люди, за яких не буде соромно”, — сказала Верещук.

І додала, що команда СН працюватиме для киян, незалежно від результату цих виборів.

“Ми не дамо забудовникам знищувати Київ, не дамо тим, хто прийшов до Київради далі продовжувати схеми і розкрадання. Ми будемо працювати для киян, незалежно від результату цих виборів. Все лише починається”, — зазначила кандидат.

Як писав УНН, за даними екзит-полів у Києві буде другий тур виробів міського голови. 

Українські Національні Новини

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