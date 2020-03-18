Поки країна на карантині: в УЗ мільйонні тендери віддають компанії-одноденці

Тож, ТОВ "Квалітет Про" отримало перемогу одразу у двох тендерах: на 3 млн грн та майже 2,6 млн грн.

Сама компанія-переможець була зареєстроване 12 листопада 2019 року, в місті Харкові, по вулиці Маршала Батицького, 8 (офіс 4), свідчать дані Opendatabot.

Додамо, що за цією ж адресою зареєстровано ще понад 100 компаній.

Директором компанії є особа на ім'я Денис Бурлаков. Статутний капітал компанії складає 45 тис. грн.

Цікаво, що протягом березня УЗШК уклала із компанією "Квалітет Про" ще три договори:

- на отримання послуг з технічного обслуговування компресорного обладнання (майже 250 тис. грн),

- на отримання послуг з технічного обслуговування вантажопідіймального устаткування та механізмів (196 тис. грн),

- на отримання послуг з технічного обслуговування обладнання для капітального ремонту електропоїздів (318 тис. грн).

Тобто з моменту свого заснування "Квалітет Про" перемогла загалом вже у 5 тендерах, замовником яких, в усіх випадках, була УЗШК. Сумарна вартість договорів, які УЗШК заключила із "Квалітет Про" протягом березня місяця, становить майже 6,4 млн грн.

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Згідно з документами, які опубліковані про компанію на сайті "Prozorro", ТОВ "Квалітет Про" у січні 2020 року прийняло на роботу 6 працівників, які нібито й будуть виконувати обслуговування високотехнологічного обладнання для ремонту швидкісних поїздів "Інтерсіті".

Окрім підтвердження проходження навчання з електробезпеки та охорони праці переможець торгів не надав жодної інформації про кваліфікованість цих працівників і наявність у них спеціальних знань.

Нагадаємо, що це вже не перший тендерний скандал УЗШК під керівництвом Сергія Лейбука. З кінця минулого року, філія, наприклад, й досі не спромоглася провести конкурсний відбір постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті".

Крім того, нещодавно було заблоковано тендерну процедуру на послуги з дезінфекції пасажирських вагонів "Інтерсіті". Один з учасників закупівлі звинуватив УЗШК у безпідставному відхиленні його пропозиції. І все це на фоні пандемії коронавірусу.

Про сумнівні та корупційні схеми керівництво УЗШК ЗМІ писали неодноразово. Навіть були опубліковано фото- та відеодокази, того, як заступник голови конкурсної комісії УЗШК Вячеслав Горбатко інкогніто проводив на станцію "Дарниця" одного з учасників конкурсного відбору (для обміру вагонів) до офіційного завершення конкурсу.

Сьогодні, діяльністю УЗШК вже зацікавилися у Верховній раді. Депутати заявили про готовність навіть створити ТСК - з метою розслідування "закупівельних" схем керівництва філії.