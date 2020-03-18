Пока страна на карантине: в УЗ миллионные тендеры отдают компании-однодневке

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102669 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105440 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107422 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106216 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115267 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101322 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105670 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 45365 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 113532 просмотра
Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

Трамп обвинил Трюдо в попытке удержаться у власти и вновь назвал его "губернатором"

5 марта, 19:18 • 18066 просмотра
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 20388 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 64159 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 115271 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 118370 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 146325 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 188714 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 173307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101935 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106525 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111929 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110065 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109525 просмотра
Актуальное
Пока страна на карантине: в УЗ миллионные тендеры отдают компании-однодневке

Пока страна на карантине: в УЗ миллионные тендеры отдают компании-однодневке

Киев  •  УНН

 • 22753 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Вчера, 17 марта, филиал "Украинская скоростная железнодорожная компания" АО "Укрзализныця" (управляет поездами "Интерсити", - ред.) заключила два миллионных договора с фирмой, которая была зарегистрирована всего три месяца назад - заказали в ООО "Квалитет Про" услуги по техническому обслуживанию оборудования, используемого для ремонта скоростных поездов и вагономоечного комплекса. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.

Поэтому, ООО "Квалитет Про" одержало победу сразу в двух тендерах: на 3 млн грн и почти 2,6 млн грн.

Сама компания-победитель была зарегистрировано 12 ноября 2019 года, в городе Харькове по улице Маршала Батицкого, 8 (офис 4), свидетельствуют данные Opendatabot.

Добавим, что по этому же адресу зарегистрировано еще более 100 компаний.

Директором компании является лицо по имени Денис Бурлаков. Уставный капитал компании составляет 45 тыс. грн.

Интересно, что в течение марта УЗШК заключила с компанией "Квалитет Про" еще три договора:

- на получение услуг по техническому обслуживанию компрессорного оборудования (почти 250 тыс. грн),
- на получение услуг по техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования и механизмов (196 тыс. грн),
- на получение услуг по техническому обслуживанию оборудования для капитального ремонта электропоездов (318 тыс. грн).

То есть с момента своего основания "Квалитет Про" победила в целом уже в 5 тендерах, заказчиком которых, во всех случаях, была УЗШК. Суммарная стоимость договоров, которые УЗШК заключила с "Квалитет Про" в течение марта месяца, составляет почти 6,4 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фоне коронавируса поезда "Интерсити" и рельсовый автобус в Борисполь могут остаться без дезинфекции.

Согласно документам, которые опубликованы о компании на сайте "Prozorro", ООО "Квалитет Про" в января 2020 года приняло на работу 6 работников, которые якобы и будут выполнять обслуживание высокотехнологичного оборудования для ремонта скоростных поездов "Интерсити".

Кроме подтверждения прохождения обучения по электробезопасности и охраны труда победитель торгов не предоставил никакой информации о квалификация этих работников и наличии у них специальных знаний.

Напомним, что это уже не первый тендерный скандал УЗШК под руководством Сергея Лейбука. С конца прошлого года, филиал, например, до сих пор не смог провести конкурсный отбор поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити".

Кроме того, недавно было заблокировано тендерную процедуру на услуги по дезинфекции пассажирских вагонов "Интерсити". Один из участников закупки обвинил УЗШК в необоснованном отклонении его предложения. И все это на фоне пандемии коронавируса.

О сомнительных и коррупционных схемах руководство УЗШК СМИ писали неоднократно. Даже были опубликованы фото- и видеодоказательства, того, как заместитель главы конкурсной комиссии УЗШК Вячеслав Горбатко инкогнито проводил на станцию "Дарница" одного из участников конкурсного отбора (для обмера вагонов) до официального завершения конкурса.

Сегодня, деятельностью УЗШК уже заинтересовались в Верховной раде. Депутаты заявили о готовности даже создать ВСК - с целью расследования "закупочных" схем руководства филиала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы