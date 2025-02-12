Похолодання провокує більше споживання електрики, для населення графіків наразі немає, але слід економити - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні продовжує зростати через похолодання у більшості регіонів, сьогодні застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу, для населення графіків наразі немає, але варто економити і не вмикати потужну техніку одночасно з 15:00 до 21:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина - подальше зниження середньодобової температури у більшості регіонів України - вказали в Укренерго.

Як повідомляється, сьогодні, 12 лютого, станом на 6:00, рівень споживання був на 1,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Учора, 11 лютого, добовий максимум був вранці - на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня.

Зазначається, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Для збалансування енергосистеми - сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом доби - повідомили в Укренерго.

І закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. "За можливості - перенесіть користування потужною технікою на нічні години", - зазначили у компанії.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - підкреслили у компанії.

Укренерго анонсує обмеження потужності для бізнесу 12 лютого: графік та причини