Похолодание провоцирует большее потребление электричества, для населения графиков пока нет, но следует экономить - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине сегодня продолжает расти из-за похолодания в большинстве регионов, сегодня применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса, для населения графиков пока нет, но стоит экономить и не включать мощную технику одновременно с 15:00 до 21:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в среду, пишет УНН.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Причина - дальнейшее снижение среднесуточной температуры в большинстве регионов Украины - указали в Укрэнерго.

Как сообщается, сегодня, 12 февраля, по состоянию на 6:00, уровень потребления был на 1,4% выше, чем в это же время предыдущего дня. Вчера, 11 февраля, суточный максимум был утром - на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня.

Отмечается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Для сбалансирования энергосистемы - сегодня с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются. Однако, есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в течение суток - сообщили в Укрэнерго.

И призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно. «По возможности - перенесите пользование мощной техникой на ночные часы», - отметили в компании.

«Ситуация в энергосистеме может меняться», - подчеркнули в компании.

Укрэнерго анонсирует ограничение мощности для бизнеса 12 февраля: график и причины