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Показання Трампа щодо "російської справи" передані спецпрокурору Мюллеру

Показання Трампа щодо "російської справи" передані спецпрокурору Мюллеру

Київ • УНН

 • 10652 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Письмові свідчення 45-го президента США Дональда Трампа передані спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування втручання Росії у хід американських виборів у 2016 році. Про це повідомив у вівторок адвокат американського лідера Рудольф Джуліані, передає УНН.

“Наша позиція від самого початку полягала в тому, що багато зі запитаного спецпрокурором викликає серйозні конституційні питання і виходить за рамки законного розслідування. Це залишається нашою позицією і до цього дня. Проте президент пішов на безпрецедентне співробітництво”, — йдеться в письмовій заяві Джуліані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мюллер пише свій остаточний звіт у “російській справі” — ABC News

“Спецпрокурор отримав доступ до більш ніж 30 свідків, 1,4 млн сторінок різних матеріалів і тепер — письмових відповідей президента на питання. Прийшов час завершити це розслідування”, — наголошується в документі.

Як раніше інформував УНН, розгляд із приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року проводять Федеральне бюро розслідувань, а також Спецкомітет із розвідки Сенату і Палати представників Конгресу. У середині травня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведення окремого незалежного розслідування по широкому колу питань, включаючи приписувану команді Трампа змову з Москвою. В Кремлі неодноразово заперечували всі звинувачення, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було.

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