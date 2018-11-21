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Показания Трампа по "российскому делу" переданы спецпрокурору Мюллеру

Показания Трампа по "российскому делу" переданы спецпрокурору Мюллеру

Киев  •  УНН

 • 10652 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Письменные свидетельства 45-го президента США Дональда Трампа переданы спецпрокуроры Роберту Мюллеру, который ведет расследование вмешательства России в ход американских выборов в 2016 году. Об этом сообщил во вторник адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, передает УНН.

“Наша позиция с самого начала заключалась в том, что многие из запрошенного спецпрокурором вызывает серьезные конституционные вопросы и выходит за рамки законного расследования. Это остается нашей позицией и по сей день. Однако президент пошел на беспрецедентное сотрудничество”, — говорится в письменном заявлении Джулиани.

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“Спецпрокурор получил доступ к более чем 30 свидетелям, 1,4 млн страниц различных материалов и теперь — письменных ответов президента на вопросы. Пришло время завершить это расследование”, — отмечается в документе.

Как ранее информировал УНН, разбирательство по поводу вмешательства России в американские выборы 2016 года проводят Федеральное бюро расследований, а также Спецкомитет по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Министерство юстиции назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемую команде Трампа сговор с Москвой. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

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