Показали озброєння та техніку, а також уламки збитих ворожих дронів: Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Як повідомили в ДПСУ, на базі одного з підрозділів сторони обговорили вже реалізовані проекти та подальшу підтримку, передає УНН.
Деталі
Як повідомили прикордонники, Державному секретарю США продемонстрували екіпірування, озброєння та техніку, які захисники кордону використовують в бойових діях. Крім того, Держсекретар побачив уламки збитих ворожих дронів та трофеї, що були захоплені у противника.
«Зараз ми надаємо допомогу не тільки для боротьби з російськими загарбниками, ми також передаємо допомогу для того, аби ви змогли побудувати ефективні Сили оборони майбутнього», – відмітив Ентоні Блінкен.
Доповнення
У середу Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з вищим українським керівництвом і оголосив про нову підтримку України з боку США у розмірі 1 мільярда доларів, включаючи військову, гуманітарну та бюджетну допомогу.
Блінкен заявив, що у рамках допомоги на понад один мільярд гривень, 203 мільйони будуть спрямовані на підтримку прозорості та підзвітності українських інституцій, а також підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією.
Держсекретар зазначив, що 5,4 мільйона доларів надійдуть з конфіскованих активів російських олігархів.