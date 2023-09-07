Показали вооружение и технику, а также обломки сбитых вражеских дронов: Блинкен встретился с украинскими пограничниками

Детали

Как сообщили пограничники, Государственному секретарю США продемонстрировали экипировку, вооружение и технику, которые защитники границы используют в боевых действиях. Кроме того, Госсекретарь увидел обломки сбитых вражеских дронов и трофеи, которые были захвачены у противника.

«Сейчас мы оказываем помощь не только для борьбы с российскими захватчиками, мы также передаем помощь для того, чтобы вы смогли построить эффективные Силы обороны будущего», – отметил Энтони Блинкен.

Дополнение

В среду Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с высшим украинским руководством и объявил о новой поддержке Украины со стороны США в размере 1 миллиарда долларов, включая военную, гуманитарную и бюджетную помощь.

Блинкен заявил, что в рамках помощи на более чем один миллиард гривен, 203 миллиона будут направлены на поддержку прозрачности и подотчетности украинских институтов, а также поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Госсекретарь отметил, что 5,4 миллиона долларов поступят из конфискованных активов российских олигархов.