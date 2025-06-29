Погода в Україні 30 червня: де чекати на грози і опади
Київ • УНН
У неділю, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Денна температура складе +20+25°С, на півдні до +30°С.
У понеділок, 30 червня, в деяких регіонах України очікується мінлива хмарність, також місцями можливі невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Синоптики прогнозують у деяких регіонах країни невеликі короткочасні дощі та грози. Вони очікуються вночі у більшості південних областей України. Вдень у більшості західних і східних областей буде без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями очікуються пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18°С, вдень – від + 20 до 25°С, на півдні країни та Закарпатті до +30°С.
У Києві і Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ, а в області можливі грози. Температура повітря у Києві вночі коливатиметься від +14 до +16°С, а вдень – від +21 до +23°С.
Нагадаємо
На початку липня погода в Україні буде спекотною, однак про сильну спеку поки не йдеться. Про це заявила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.