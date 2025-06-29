Погода в Україні 30 червня: де чекати на грози і опади

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
14:43 • 10165 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
10:23 • 31252 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 118061 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 117683 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Ексклюзив
28 червня, 13:12 • 73187 перегляди
Фізичний терапевт пояснила можливі наслідки сколіозу та причини його виникнення
Ексклюзив
27 червня, 16:06 • 91788 перегляди
У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
27 червня, 15:44 • 143869 перегляди
Чернишова відпустили під заставу в 120 млн гривень
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 196746 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
27 червня, 13:18 • 88549 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 247333 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
73%
743мм
Популярнi новини
Ворожа атака на Львівщину: частина Дрогобича без світла29 червня, 07:19 • 38232 перегляди
Сенат США підтримав податковий закон Трампа. Ілон Маск розкритикував його29 червня, 07:28 • 44075 перегляди
Речник Сил оборони Півдня відповів, чи Сили оборони відходять з Кам'янського29 червня, 08:36 • 38403 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 30181 перегляди
рф безпосередньо загрожує нашим життям у Німеччині – глава МЗС10:25 • 58699 перегляди
Публікації
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 118084 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 196760 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 187088 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
27 червня, 13:01 • 247346 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"27 червня, 11:13 • 180465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці11:06 • 20112 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 30405 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 117694 перегляди
Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: хто з зіркових гостей приїхав на пишне весілля у Венеції28 червня, 07:59 • 39373 перегляди
Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27 червня, 15:37 • 48157 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
MIM-104 Patriot
Су-34

Погода в Україні 30 червня: де чекати на грози і опади

Київ • УНН

 • 446 перегляди

У неділю, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Денна температура складе +20+25°С, на півдні до +30°С.

Погода в Україні 30 червня: де чекати на грози і опади

У понеділок, 30 червня, в деяких регіонах України очікується мінлива хмарність, також місцями можливі невеликі дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Синоптики прогнозують у деяких регіонах країни невеликі короткочасні дощі та грози. Вони очікуються вночі у більшості південних областей України. Вдень у більшості західних і східних областей буде без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині місцями очікуються пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18°С, вдень – від + 20 до 25°С, на півдні країни та Закарпатті до +30°С.

У Києві і Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ, а в області можливі грози. Температура повітря у Києві вночі коливатиметься від +14 до +16°С, а вдень – від +21 до +23°С.

Нагадаємо

На початку липня погода в Україні буде спекотною, однак про сильну спеку поки не йдеться. Про це заявила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоПогода та довкілля
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9