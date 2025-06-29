Погода в Украине 30 июня: где ждать грозы и осадки
Киев • УНН
В воскресенье, 30 июня, в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Дневная температура составит +20+25°С, на юге до +30°С.
В понедельник, 30 июня, в некоторых регионах Украины ожидается переменная облачность, также местами возможны небольшие дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Синоптики прогнозируют в некоторых регионах страны небольшие кратковременные дожди и грозы. Они ожидаются ночью в большинстве южных областей Украины. Днем в большинстве западных и восточных областей будет без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18°С, днем – от +20 до +25°С, на юге страны и Закарпатье до +30°С.
В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, а в области возможны грозы. Температура воздуха в Киеве ночью будет колебаться от +14 до +16°С, а днем – от +21 до +23°С.
Напомним
В начале июля погода в Украине будет жаркой, однако о сильной жаре пока речь не идет. Об этом заявила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.