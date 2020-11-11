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Погода в Європі та поведінка Газпрому: від чого залежить ціна на газ для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зростання або падіння ціни на газ залежить від трьох чинників, але передбачити їхній вплив дуже складно. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Якби я точно знав, я би працював в іншому місці, і заробляв би багато-багато мільйонів доларів. Але це, на жаль, не так, тому назвати (ціну на газ у майбутньому – ред.) я не можу. Ринок коливається, зимою, як правило, відбувається зростання. Наприклад, за листопад ми бачимо певну стабілізацію", – зазначив голова правління НАК "Нафтогазу".

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За його словами, ціна на газ залежить від таких факторів: погоди в Європі; поведінки "Газпрому"; того, яким чином приватні компанії, які закачали газ в українські сховища, вирішуватимуть питання щодо його продажу.

Коболєв наголосив, що дуже велика частина газу в українських сховищах не належить "Нафтогазу" – він належить приватним компаніям.

"З точки зору споживача у мене є певні оптимістичні прогнози, але називати цифри я не можу", – підсумував посадовець.

Як повідомляв УННціна на газ для населення в листопаді зросте на 30-35%.

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