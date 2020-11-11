Погода в Європі та поведінка Газпрому: від чого залежить ціна на газ для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зростання або падіння ціни на газ залежить від трьох чинників, але передбачити їхній вплив дуже складно. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Якби я точно знав, я би працював в іншому місці, і заробляв би багато-багато мільйонів доларів. Але це, на жаль, не так, тому назвати (ціну на газ у майбутньому – ред.) я не можу. Ринок коливається, зимою, як правило, відбувається зростання. Наприклад, за листопад ми бачимо певну стабілізацію", – зазначив голова правління НАК "Нафтогазу".
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За його словами, ціна на газ залежить від таких факторів: погоди в Європі; поведінки "Газпрому"; того, яким чином приватні компанії, які закачали газ в українські сховища, вирішуватимуть питання щодо його продажу.
Коболєв наголосив, що дуже велика частина газу в українських сховищах не належить "Нафтогазу" – він належить приватним компаніям.
"З точки зору споживача у мене є певні оптимістичні прогнози, але називати цифри я не можу", – підсумував посадовець.
Як повідомляв УНН, ціна на газ для населення в листопаді зросте на 30-35%.