Погода в Европе и поведение Газпрома: от чего зависит цена на газ для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Рост или падение цены на газ зависит от трех факторов, но предсказать их влияние очень сложно. Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Если бы я точно знал, я бы работал в другом месте, и зарабатывал бы много-много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать (цену на газ в будущем - ред.) я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаза".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импортный газ продолжает дорожать: за месяц еще на 30 долл. за куб
По его словам, цена на газ зависит от следующих факторов: погоды в Европе; поведения "Газпрома"; того, каким образом частные компании, которые закачали газ в украинские хранилища, будут решать вопрос о его продаже.
Коболев подчеркнул, что очень большая часть газа в украинских хранилищах не принадлежит "Нафтогазу" - она принадлежит частным компаниям.
"С точки зрения потребителя у меня есть определенные оптимистические прогнозы, но называть цифры я не могу", - подытожил чиновник.
Как сообщал УНН, цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%.