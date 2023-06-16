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Подоляк: заклики до миру від російської сторони під час ракетних атак - лицемірний блеф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Радник Керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter назвав будь-які заклики до миру, що лунають під акомпанемент крилатих і балістичних ракет - блефом. Це питання вирішується одни дзвінком з наказом про виведення військ, передає УНН.

Подоляк: заклики до миру від російської сторони під час ракетних атак - лицемірний блеф

Цитата

"Будь-які заклики до миру та діалогу від російської сторони, що лунають під акомпанемент крилатих і балістичних ракет, є не більше ніж цинічним, лицемірним пропагандистським блефом. Хочете миру? Хочете припинення вогню? Цього можна досягти одним дзвінком. Достатньо просто віддати наказ про виведення війська з території чужої суверенної країни. А далі можна розмовляти – про правила післявоєнного існування, демілітаризаційну зону на території росії та великі компенсації", - написав він.

Доповнення

Сьогодні, 16 червня, Україну відвідали лідери кількох африканських країн аби презентувати та обговорити свої мирні ініціативи по припиненню війни з росією. Повідомляється, що в рамковому документі, який не був оприлюднений, йдеться про те, що мета місії полягає в тому, щоб "заохочувати важливість миру і спонукати сторони погодитися на дипломатичний процес переговорів".

Зазначається, що ці заходи можуть включати: виведення російських військ; вивезення тактичної ядерної зброї з білорусі; призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна; послаблення санкцій. До цього списку також входить безумовна угода по зерну і добриву.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю прокоментував ракетний удар російських війьк по Києву під час візиту африканських лідерів, зауваживши, що російські ракети - це меседж Африці: росія хоче більше війни, а не миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Візит африканських лідерів до Києва: у ЄС назвали умови, за яких не підтримають мирні ініціативи щодо війни в Україні

 

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