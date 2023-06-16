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Подоляк: призывы к миру от российской стороны во время ракетных атак - лицемерный блеф

Киев • УНН

 • 863069 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Советник Руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter назвал любые призывы к миру, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет - блефом. Этот вопрос решается одним звонком с приказом о выводе войск, передает УНН.

Подоляк: призывы к миру от российской стороны во время ракетных атак - лицемерный блеф

Цитата

"Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, раздающиеся под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, являются не более чем циничным, лицемерным пропагандистским блефом. Хотите мира? Хотите прекращения огня? Этого можно достичь одним звонком. Достаточно просто отдать приказ о выводе войска с территории чужой суверенной страны. А дальше можно разговаривать – о правилах послевоенного существования, демилитаризационной зоне на территории россии и больших компенсациях", - написал он.

Дополнение

Сегодня, 16 июня, Украину посетили лидеры нескольких африканских стран, чтобы представить и обсудить свои мирные инициативы по прекращению войны с Россией. Сообщается, что в рамочном документе, который не был обнародован, говорится о том, что цель миссии заключается в том, чтобы "поощрять важность мира и побудить стороны согласиться на дипломатический процесс переговоров".

Отмечается, что эти меры могут включать: вывод российских войск; вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси; приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест путина; ослабление санкций. В этот список также входит безусловное соглашение по зерну и удобрениям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу прокомментировал ракетный удар российских войск по Киеву во время визита африканских лидеров, отметив, что российские ракеты - это месседж Африке: россия хочет больше войны, а не мира.

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