Подоляк пояснив навіщо Угорщині українські полонені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Угорщина не має на меті проявити себе як миротворця, а лише переслідує власні цілі на користь співпраці з рф. Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у контексті питання навіщо країні українські військовополонені, пише УНН.
Цитата
"Це спроба взяти участь у безпосередній інформаційній кампанії на користь рф - максимально брудній, максимально антигуманістичній. І тут маємо з ЄС вирішувати, чи має країна право поводитися антигуманно, як буде поводитися Угорщина?".
Нагадаємо
рф передала Угорщині військовополених із Закарпаття.При цьому уряд Угорщини заявляє, що не знав про нібито звільнення українських військовополонених із рф.