Подоляк объяснил зачем Венгрии украинские пленные
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Венгрия не имеет цель проявить себя как миротворца, а лишь преследует собственные цели в пользу сотрудничества с рф. Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в контексте вопроса зачем стране украинские военнопленные, пишет УНН.
Цитата
"Это попытка принять участие в непосредственной информационной кампании в пользу рф - максимально грязной, максимально антигуманистической. И здесь должны с ЕС решать, имеет ли страна право вести себя антигуманно, как будет вести себя Венгрия?".
Напомним
рф передала Венгрии военнопленных из Закарпатья. при этом правительство Венгрии заявляет, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из рф.