Подоляк объяснил зачем Венгрии украинские пленные

Цитата

"Это попытка принять участие в непосредственной информационной кампании в пользу рф - максимально грязной, максимально антигуманистической. И здесь должны с ЕС решать, имеет ли страна право вести себя антигуманно, как будет вести себя Венгрия?".

Напомним

рф передала Венгрии военнопленных из Закарпатья. при этом правительство Венгрии заявляет, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из рф.