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Подоляк объяснил зачем Венгрии украинские пленные

Киев • УНН

 • 22090762 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Венгрия не имеет цель проявить себя как миротворца, а лишь преследует собственные цели в пользу сотрудничества с рф. Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в контексте вопроса зачем стране украинские военнопленные, пишет УНН.

Подоляк объяснил зачем Венгрии украинские пленные

Цитата 

"Это попытка принять участие в непосредственной информационной кампании в пользу рф - максимально грязной, максимально антигуманистической. И здесь должны с ЕС решать, имеет ли страна право вести себя антигуманно, как будет вести себя Венгрия?".

Напомним

рф передала Венгрии военнопленных из Закарпатья. при этом правительство Венгрии заявляет, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из рф. 

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