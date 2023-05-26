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"Подарунок від бабусі" у 7 млн гривень: НАЗК виявило ознаки необґрунтованості активів у службовців Києва

Київ • УНН

 • 1103522 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. НАЗК, в результаті проведеного моніторингу способу життя, виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у начальника відділу поліції київського Річкового порту, а також у колишнього голови столичної райдержадміністрації. В обох випадках активи значились у їхніх дружин. Про це пише УНН з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Цитата

"Пощастило" дружині начальника відділу поліції Річкового порту Київ. У поданій декларації правоохоронець зазначив, що його дружина отримала в подарунок від бабусі 7 млн грн.

Однак проведений НАЗК моніторинг способу життя службовця встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці", - повідомили в НАЗК.

Деталі

Крім того, у поданій колишнім головою однієї зі столичних райдержадміністрацій декларацій ексчиновник вказав, що його дружина отримала у власність два нежитлових приміщення загальною площею 220 м2 на Дніпровській набережній Києва. Вартість нерухомості – понад 2,5 млн грн. Також, вона придбала легковий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.

"Ексчиновник пояснив, що майно було придбане за кошти, зароблені ним і дружиною упродовж 2020-2021 років. Грошові активи сім’ї у 2021 році зросли на більш, як 1,5 млн грн у порівнянні з попереднім роком, про що свідчать відомості з декларацій службовця за вказані роки. Крім того, подружжя упродовж 2021 року витратило 1,7 млн грн на побутові потреби. Все вищезазначене свідчить, що вони не мали коштів на придбання зазначених об’єктів нерухомого та рухомого майна", - зазначили у НАЗК.

Національне агентство направило до САП матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів обох посадовців необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

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