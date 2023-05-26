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"Подарок от бабушки" в 7 млн гривен: НАПК выявило признаки необоснованности активов у служащих Киева

Киев • УНН

 • 1103520 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. НАПК, в результате проведенного мониторинга образа жизни, выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника отдела полиции киевского Речного порта, а также у бывшего главы столичной райгосадминистрации. В обоих случаях активы значились у их жен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Цитата

"Повезло" жене начальника отдела полиции Речного порта Киев. В поданной декларации правоохранитель отметил, что его жена получила в подарок от бабушки 7 млн грн.

Однако проведенный НАПК мониторинг образа жизни служащего установил, что у бабушки не было таких средств, которые она могла бы подарить внучке", - сообщили в НАПК.

Детали

Кроме того, в поданной бывшим главой одной из столичных райгосадминистраций декларации экс-чиновник указал, что его жена получила в собственность два нежилых помещения общей площадью 220 м2 на Днепровской набережной Киева. Стоимость недвижимости – более 2,5 млн грн. Также, она приобрела легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.

"Экс-чиновник пояснил, что имущество было приобретено за средства, заработанные им и женой в течение 2020-2021 годов. Денежные активы семьи’и в 2021 году выросли на более чем 1,5 млн грн по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствуют сведения из деклараций служащего за указанные годы. Кроме того, супруги в течение 2021 года потратили 1,7 млн грн на бытовые нужды. Все вышесказанное свидетельствует, что они не имели средств на приобретение указанных объектов недвижимого и движимого имущества", - отметили в НАПК.

Национальное агентство направило в САП материалы для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов обоих должностных лиц необоснованным и взыскании их в доход государства.

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