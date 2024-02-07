Почати рік з добрих справ: Біржа Благодійності "ДоброДій" у січні надала допомогу 16 важкохворим дітям
Київ • УНН
У січні Біржа благодійності "ДоброДій" допомогла 16 важкохворим українським дітям на загальну суму 507 000 гривень.
Протягом січня Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, була зосереджена на одному з ключових напрямків діяльності з моменту заснування - допомозі дітям з важкими діагнозами, пише УНН.
Як повідомили представники Біржі, результаті 16 важкохворих дітей отримали допомогу, яка загалом оцінюється у 507 000 грн.
"Так, протягом попереднього місяця чимало наших маленьких підопічних змогли вчасно пройти чергові заплановані курси реабілітації, отримати життєво важливі медикаменти та матеріали, зробити медичні та лабораторні обстеження.
Серед іншого, у січні нам вдалося завершити збір коштів для Олега Раєнка та придбати набір імплантів системи Socore для корекції та стабілізації хребта. Операція запланована на лютий, звіт буде опубліковано на наших сторінках у рубриці #звітдобрихДІЙ", - повідомили в організації "ДоброДій".
Перелік благодійних проєктів постійно оновлюється. Долучитися до будь-якого з актуальних фандрайзингових проєктів Біржі можна вже зараз на офіційному сайті: www.248.dp.ua.
"Ми у Біржі Благодійності "ДоброДій" знаємо, що у добрих справ не буває вихідних чи канікул, а для благодійних ініціатив не існує більш зручних чи менш сприятливих часів. Це правило працює, допоки є ті, хто потребують допомоги - не колись потім, а негайно", - додали у Біржі Благодійності "ДоброДій".
З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Біржа працювала в посиленому режимі. З 24 лютого 2022 року до кінця січня 2024 року завдяки спільним зусиллям усіх партнерів Біржі вдалося надати допомогу, що загалом оцінюється в 121 330 000 грн.
Допомогу у різних форматах впродовж цього періоду отримали:
- Сили Оборони України - на 88 900 000 грн.
- базові медичні заклади - на 8 200 000 грн.
- важкохворі діти - на 10 500 000 грн.
- отримувачі гуманітарної допомоги - на 13 300 000 грн.
- освітні та соціальні ініціативи - на 430 000 грн.