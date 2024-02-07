Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям
Киев • УНН
В январе Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 16 тяжелобольным украинским детям на общую сумму 507 000 гривен.
В течение января Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, была сосредоточена на одном из ключевых направлений деятельности с момента основания - помощи детям с тяжелыми диагнозами, пишет УНН.
Как сообщили представители Биржи, в результате 16 тяжелобольных детей получили помощь, которая в целом оценивается в 507 000 грн.
"В течение предыдущего месяца немало наших маленьких подопечных смогли вовремя пройти очередные запланированные курсы реабилитации, получить жизненно важные медикаменты и материалы, сделать медицинские и лабораторные обследования.
Среди прочего, в январе нам удалось завершить сбор средств для Олега Раенко и приобрести набор имплантов системы Socore для коррекции и стабилизации позвоночника. Операция запланирована на февраль, отчет будет опубликован на наших страницах в рубрике #звітдобрихДІЙ", - сообщили в организации "ДоброДій".
Перечень благотворительных проектов постоянно обновляется. Приобщиться к любому из актуальных фандрайзинговых проектов Биржи можно уже сейчас на официальном сайте: www.248.dp.ua.
"Мы в Бирже Благотворительности "ДоброДій" знаем, что у добрых дел не бывает выходных или каникул, а для благотворительных инициатив не существует более удобных или менее благоприятных времен. Это правило работает, пока есть те, кто нуждается в помощи - не когда-то потом, а немедленно", - добавили в Бирже Благотворительности "ДоброДій".
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Биржа работала в усиленном режиме. С 24 февраля 2022 года до конца января 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи удалось оказать помощь, которая в целом оценивается в 121 330 000 грн.
Помощь в различных форматах в течение этого периода получили:
- Силы Обороны Украины - на 88 900 000 грн.
- базовые медицинские учреждения - на 8 200 000 грн.
- тяжелобольные дети - на 10 500 000 грн.
- получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн.
- образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.
Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям
В январе Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 16 тяжелобольным украинским детям на общую сумму 507 000 гривен.
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