Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям

В течение января Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, была сосредоточена на одном из ключевых направлений деятельности с момента основания - помощи детям с тяжелыми диагнозами, пишет УНН.

Как сообщили представители Биржи, в результате 16 тяжелобольных детей получили помощь, которая в целом оценивается в 507 000 грн.

"В течение предыдущего месяца немало наших маленьких подопечных смогли вовремя пройти очередные запланированные курсы реабилитации, получить жизненно важные медикаменты и материалы, сделать медицинские и лабораторные обследования.

Среди прочего, в январе нам удалось завершить сбор средств для Олега Раенко и приобрести набор имплантов системы Socore для коррекции и стабилизации позвоночника. Операция запланирована на февраль, отчет будет опубликован на наших страницах в рубрике #звітдобрихДІЙ", - сообщили в организации "ДоброДій".

Перечень благотворительных проектов постоянно обновляется. Приобщиться к любому из актуальных фандрайзинговых проектов Биржи можно уже сейчас на официальном сайте: www.248.dp.ua.

"Мы в Бирже Благотворительности "ДоброДій" знаем, что у добрых дел не бывает выходных или каникул, а для благотворительных инициатив не существует более удобных или менее благоприятных времен. Это правило работает, пока есть те, кто нуждается в помощи - не когда-то потом, а немедленно", - добавили в Бирже Благотворительности "ДоброДій".

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Биржа работала в усиленном режиме. С 24 февраля 2022 года до конца января 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржи удалось оказать помощь, которая в целом оценивается в 121 330 000 грн.

Помощь в различных форматах в течение этого периода получили:

- Силы Обороны Украины - на 88 900 000 грн.

- базовые медицинские учреждения - на 8 200 000 грн.

- тяжелобольные дети - на 10 500 000 грн.

- получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн.

- образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.