Поблизу Львова загорівся туристичний автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На трасі Львів – Самбір в селі Ставчани Львівської області загорівся туристичний автобус. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.
"Траса Львів - Самбір ( Н13) с. Ставчани загорівся туристичний автобус. Постраждалих нема, всі встигли вийти", - зазначив депутат.
При цьому він додав, що туристи, які їхали в автобусі, поверталися з Карпат з відпочинку.
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