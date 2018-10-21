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Поблизу Львова загорівся туристичний автобус

Поблизу Львова загорівся туристичний автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На трасі Львів – Самбір в селі Ставчани Львівської області загорівся туристичний автобус. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook, передає УНН.

"Траса Львів - Самбір ( Н13) с. Ставчани загорівся туристичний автобус. Постраждалих нема, всі встигли вийти", - зазначив депутат.

При цьому він додав, що туристи, які їхали в автобусі, поверталися з Карпат з відпочинку.

Як повідомляв УНН, рятувальники ліквідували пожежу в розважальному комплексі в Івано-Франківську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На військовому полігоні у Харківській області сталася пожежа

Нагадаємо, 17 жовтня в Одесі згорів клуб спортивного рибальства.

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