Вблизи Львова загорелся туристический автобус

"Трасса Львов - Самбор (Н13) с. Ставчаны загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти", - отметил депутат.



При этом он добавил, что туристы, которые ехали в автобусе, возвращались с Карпат с отдыха.

Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.



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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.

