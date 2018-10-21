Вблизи Львова загорелся туристический автобус

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 43061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113031 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121068 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160254 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150119 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139207 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129703 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176215 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Вблизи Львова загорелся туристический автобус

Вблизи Львова загорелся туристический автобус

Киев  •  УНН

 • 11281 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. На трассе Львов - Самбор в селе Ставчаны Львовской области загорелся туристический автобус. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, передает УНН.

"Трасса Львов - Самбор (Н13) с. Ставчаны загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти", - отметил депутат.

При этом он добавил, что туристы, которые ехали в автобусе, возвращались с Карпат с отдыха.

Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.

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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.

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