Побажала російським тюремним медикам "горіти у пеклі". Facebook заблокував акаунт матері Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Соціальна мережа Facebook з невідомої причини заблокувала акаунт Людмили Навальної, матері політика Олексія Навального. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Facebook Навальної.
Деталі
При спробі відкрити сторінку Навального з'являється наступне повідомлення: "Цей контент зараз недоступний. Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього".
13 квітня Людмила Навальна відвідала сина в колонії № 2 в Покрові Володимирської області, після чого опублікувала на своїй сторінці пост про це. Спочатку активісти повідомляли, що заблокований саме цей пост, а не вся сторінка Навальної.
Активіст Микола Ляскін і правозахисниця Зоя Свєтова процитували заблоковане повідомлення матері опозиціонера.
Людмила Навальна розповіла, що її син "сильно кашляє, важко дихає" і намагається не показувати сильну слабкість. "І це не тільки через голодування. Це наслідок отруєння. Не потрібно бути медиком, щоб це зрозуміти", - написала Людмила Навальна. Вона заявила, що син знаходиться "в дуже великій небезпеці", і побажала "горіти в пеклі" лікарям, які, згідно із заявою ФСВП, вважають, що Навальний знаходиться в задовільному стані.
Доповнення
Олексій Навальний з 31 березня тримає голодовку у виправній колонії № 2 в Покрові, вимагаючи допустити до нього запрошеного лікаря. Політик кілька тижнів скаржиться на болі в спині і ногах. В ФСВП стверджують, що надають Навальному всю необхідну медичну допомогу. За заявою відомства, консиліум лікарів 6 квітня провів повне медичне обстеження Навального і оцінив стан його здоров'я як задовільний.