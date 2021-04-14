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Пожелала российским тюремным медикам "гореть в аду". Facebook заблокировал аккаунт матери Навального

Пожелала российским тюремным медикам "гореть в аду". Facebook заблокировал аккаунт матери Навального

Киев  •  УНН

 • 16622 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Социальная сеть Facebook по неизвестной причине заблокировала аккаунт Людмилы Навальной, матери политика Алексея Навального. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Facebook Навальной.

Детали

При попытке открыть страницу Навальной появляется следующее сообщение: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".

13 апреля Людмила Навальная посетила сына в колонии №2 в Покрове Владимирской области, после чего опубликовала на своей странице пост об этом. Сначала активисты сообщали, что заблокирован именно этот пост, а не вся страница Навальной.

Активист Николай Ляскин и правозащитница Зоя Светова процитировали заблокированное сообщение матери оппозиционера.

Людмила Навальная рассказала, что ее сын "сильно кашляет, тяжело дышит" и старается не показывать сильную слабость. "И это не только из-за голодовки. Это следствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять", - написала Людмила Навальная. Она заявила, что сын находится "в очень большой опасности", и пожелала "гореть в аду" врачам, которые, согласно заявлению ФСИН, считают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.

Дополнение

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии №2 в Покрове, требуя допустить к нему приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. В ФСИН утверждают, что предоставляют Навальному всю необходимую медицинскую помощь. По заявлению ведомства, консилиум врачей 6 апреля провел полное медицинское обследование Навального и оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.

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