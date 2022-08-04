По залізничному Антонівському мосту знову вдарили: СтратКом ЗСУ поділився відео

Цитата

"Рівно опівночі, що підтверджує час на відеореєстраторі, "карета з прИнцами" перетворилась в фаєр-шоу і концерт на ЗД Антонівському мосту. Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривах", - йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ у Telegram.

Як зазначається, "горіло і вибухало" довго.

Доповнення

Збройні сили завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Міст став непридатним для використання транспортом. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.

Окрім того, залізничний Антонівський міст уже вражали.