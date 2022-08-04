По железнодорожному Антоновскому мосту снова ударили: СтратКом ВСУ поделился видео

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"Ровно в полночь, что подтверждает время на видеорегистраторе, "карета с принцами" превратилась в файер-шоу и концерт на ЖД Антоновском мосту. Попадания похоже были не только по самому мосту, но и по "гуманитарке и минудобрениям"", - говорится в сообщении СтратКома ВСУ в Telegram.

Как отмечается, "горело и взрывалось" долго.

Дополнение

Вооруженные силы нанесли несколько высокоточных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Мост стал непригоден для использования транспортом. После этого российские войска пытались навести понтонные и паромную переправы через Днепр.

Кроме того, железнодорожный Антоновский мост уже поражали.